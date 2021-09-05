Форвард Зозуля здійснив результативну передачу у матчі за "Фуенлабраду"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля відзначився гольовим пасом в матчі 4-го туру Сегунди проти "Луго" (1:1) інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
На 39-й хвилині українець асистував аби Педро Леон змінив результат, який встановив остаточний підсумок поєдинку - 1:1. На 73-й хвилині Зозуля був замінений на Франко Сольдано.
Відзначимо, за "Луго" 76 хвилин відіграв захисник Орест Лебеденко. Незадовго до свого відходу з поля він заробив попередження.
Доповнення
У турнірній таблиці Сегунди "Фуенлабрада" розташувалася на 9-му рядку, "Луго" - 16-й.