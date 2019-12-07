Форвард Зозуля заробив пенальті у матчі іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Нападник “Альбасете” Роман Зозуля не допоміг своїй команді перемогти ФК “Естремадура” в рамках 19-го туру чемпіонату футболу Іспанії — Сегунда, передає УНН.
Наш земляк розпочав гру на лаві для запасних, але відіграв на полі увесь другий тайм. При рахунку 1:0 на користь “Альбасете” (Сусаета забив з пенальті), Зозуля допоміг команді заробити право на друге пенальті — у боротьбі із українцем у штрафній суперник зіграв рукою. Однак цього разу Сусаета з 11-метрової точки поцілив у поперечину.
Крім того, до кінця матчу встиг пропустити один м’яч — 1:1.
Зауважимо, що у нинішньому сезоні Сегунди Зозуля виходив на поле 17 разів, забив 3 голи, зробив 1 результативну передачу.