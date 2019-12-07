Форвард Зозуля заработал пенальти в матче испанской Сегунды

Наш земляк начал игру на скамейке запасных, но сыграл на поле весь второй тайм. При счете 1:0 в пользу “Альбасете” (Сусаета забил с пенальти), Зозуля помог команде заработать право на второе пенальти — в борьбе с украинцем в штрафной соперник сыграл рукой. Однако на этот раз Сусаета с 11-метровой точки попал в перекладину.

Кроме того, до конца матча успел пропустить один мяч — 1:1.

Заметим, что в нынешнем сезоне Сегунды Зозуля выходил на поле 17 раз, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу.