Форвард збірної України забив гол у ворота чинного чемпіона Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Український форвард “Коньяспора” Артем Кравець забив гол у ворота “Істанбула Башакшехіра” в матчі 7-го туру чемпіонату Туреччини, передає УНН з посиланням на сайт “Коньяспору”.
Артем вийшов на поле в стартовому складі і вразив ворота чинного чемпіона Туреччини на 69-й хвилині зустрічі. Воротар суперника відбив м’яч прямо на ногу українцеві і той з кількох метрів розстріляв рамку воріт. Проте поразка “Коньяспору” 1:2.
Примітно, що після приходу в “Коньяспор” Кравець встиг відзначитися 4 голами в 5 матчах.
Нагадаємо, Кравець покинув “Динамо” і провів результативний дебют за новий клуб.
Як повідомляв УНН, Кравець пішов з “Динамо” заради збірної України.