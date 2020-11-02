Форвард збірної України забив гол у ворота чинного чемпіона Туреччини

Артем вийшов на поле в стартовому складі і вразив ворота чинного чемпіона Туреччини на 69-й хвилині зустрічі. Воротар суперника відбив м’яч прямо на ногу українцеві і той з кількох метрів розстріляв рамку воріт. Проте поразка “Коньяспору” 1:2.

Примітно, що після приходу в “Коньяспор” Кравець встиг відзначитися 4 голами в 5 матчах.

Нагадаємо, Кравець покинув “Динамо” і провів результативний дебют за новий клуб.



Як повідомляв УНН, Кравець пішов з “Динамо” заради збірної України.

