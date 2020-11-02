Форвард сборной Украины забил гол в ворота действующего чемпиона Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинский форвард “Коньяспора” Артем Кравец забил гол в ворота “Истанбула Башакшехира” в матче 7-го тура чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт “Коньяспора”.
Артем вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота действующего чемпиона Турции на 69-й минуте встречи. Вратарь соперника отбил мяч прямо на ногу украинцу и тот с нескольких метров расстрелял рамку ворот. Однако поражение “Коньяспора” 1:2.
Примечательно, что после прихода в “Коньяспор” Кравец успел отличиться 4 голами в 5 матчах.
Напомним, Кравец покинул “Динамо” и провел результативный дебют за новый клуб.
Как сообщал УНН, Кравец ушел из “Динамо” ради сборной Украины.