Форвард збірної України оцінив результат спарингу із Нігерією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Нападник національної збірної України Роман Яремчук прокоментував результат товариського поєдинку проти Нігерії (2:2), повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
"Напевно, ми можемо бути задоволені результатом, адже вирвали нічию в матчі, який програвали, і тепер із хорошим настроєм роз’їдемося по клубах", - розпочав форвард "Генту".
На думку гравця українській команді не вистачило присутності у складі півзахисника Тараса Степаненка.
"Ми розуміємо, що Тарас — лідер команди. Без нього справді дуже складно. Він здатен закривати зони так, що суперники навіть не можуть отримати м’яч. Усі підбори за ним, він виграє всю боротьбу, підчищає. Степаненко — справжній опорник, людина з характером, справжній лідер. Цих його сильних сторін нам не вистачало, чим і скористалася Нігерія", - резюмував Яремчук.
Нагадаємо, що українці довгий час поступалися на "Дніпро-Арені" 0:2, але в останній 15-хвилинці зуміли вирівняти рахунок.