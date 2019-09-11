Форвард сборной Украины оценил результат спарринга с Нигерией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат товарищеского поединка против Нигерии (2: 2), сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
"Наверное, мы можем быть довольны результатом, ведь вырвали ничью в матче, который проигрывали, и теперь с хорошим настроением разъедемся по клубам", - начал форвард "Гента".
По мнению игрока, украинской команде не хватило присутствия в составе полузащитника Тараса Степаненко.
"Мы понимаем, что Тарас - лидер команды. Без него действительно очень сложно. Он способен закрывать зоны так, что соперники даже не могут получить мяч. Все подборы за ним, он выигрывает всю борьбу, подчищает. Степаненко - настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер. Этих его сильных сторон нам не хватало, чем и воспользовалась Нигерия", - резюмировал Яремчук.
Напомним, что украинцы долгое время уступали на "Днепр-Арене" 0:2, но в последний 15-минутке сумели сравнять счет.