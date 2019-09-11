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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 85987 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106450 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113101 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120976 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149096 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Форвард сборной Украины оценил результат спарринга с Нигерией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат товарищеского поединка против Нигерии (2: 2), сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

"Наверное, мы можем быть довольны результатом, ведь вырвали ничью в матче, который проигрывали, и теперь с хорошим настроением разъедемся по клубам", - начал форвард "Гента".

По мнению игрока, украинской команде не хватило присутствия в составе полузащитника Тараса Степаненко.

"Мы понимаем, что Тарас - лидер команды. Без него действительно очень сложно. Он способен закрывать зоны так, что соперники даже не могут получить мяч. Все подборы за ним, он выигрывает всю борьбу, подчищает. Степаненко - настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер. Этих его сильных сторон нам не хватало, чем и воспользовалась Нигерия", - резюмировал Яремчук.

Напомним, что украинцы долгое время уступали на "Днепр-Арене" 0:2, но в последний 15-минутке сумели сравнять счет.

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