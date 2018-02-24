Форвард збірної України оформив дубль у матчі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Нападник збірної України Євген Селезньов забив третій та четвертий м'ячі у складі своєї нової турецької команди, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації футболу України.
Результативний виступ нападника стався у зустрічі 23-го туру тамтешньої Суперліги, в якій “Акхісар” українця приймав на власному полі “Коньяспор”. Селезньов з’явився у стартовому складі господарів і на 16-й хвилині, скориставшись фланговою передачею Омера Байрама, забив ударом головою. Дубль наш нападник оформив на 68-й хвилині, коли після пасу Мугдата Челіка вразив ворота лівою ногою.
Селезньов провів на полі усі 90 хвилин, а поєдинок завершився з результатом 3:0.
Примітно, що перемога дозволила “Акхісару” на деякий час піднятися на дев’яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. В активі у команди 30 очок.
Додамо також, у 2018 році Селезньов провів у складі “Акхісару”, куди він перейшов у січні з “Карабюкспору”, дев’ять матчів, забив чотири м’ячі й віддав дві результативні передачі.