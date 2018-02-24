Форвард сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Турции

Результативный выступление нападающего произошел во встрече 23-го тура местной Суперлиги, в которой “Акхисар” украинца принимал на своем поле “Коньяспор”. Селезнев появился в стартовом составе хозяев и на 16-й минуте, воспользовавшись фланговой передачей Омера Байрама, забил ударом головой. Дубль наш нападающий оформил на 68-й минуте, когда после паса Мугдата Челика поразил ворота левой ногой.

Селезнев провел на поле все 90 минут, а поединок завершился со счетом 3:0.

Примечательно, что победа позволила “Акхисар” на некоторое время подняться на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе у команды 30 очков.

Добавим также, в 2018 году Селезнев провел в составе “Акхисара”, куда он перешел в январе из “Карабюкспора”, девять матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.