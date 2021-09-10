Форум зі шкільного харчування коштував бюджету Одеси 600 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Регіональний форум, що пройшов 9 вересня, присвячений реформі системи шкільного харчування, коштував міському бюджету 600 тис грн. Про це свідчить, розміщене на сайті міськради розпорядження міського голови. Детальний кошторис заходу відсутній.
Як стало відомо з офіційного повідомлення пресслужби міськради, форум проходив в курортному районі “Отрада”, проводився з ініціативи Олени Зеленської, яка привітала учасників форуму в онлайн-форматі. Повідомляється, що в ході одеського форуму були підняті такі теми: капітальний ремонт та переоснащення харчоблоків закладів освіти, нові стандарти і норми харчування — їхнє впровадження і контроль, використання сучасних технологічних процесів, підвищення кваліфікації фахівців і безпеку приготування, кейтеринг, публічні закупівлі та інше.
Пресслужба мерії повідомляє, що “результатом роботи стало сучасне і корисне меню, в тому числі для дітей, які потребують безглютенового і безлактозного харчування”.
В одеському форумі взяли участь: міністр освіти і науки (МОН) України Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров’я (МОЗ) України Віктор Ляшко, керівник Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька, голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, Одеський міський голова Геннадій Труханов.