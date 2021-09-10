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Форум по школьному питанию стоил бюджету Одессы 600 тысяч гривен

Форум по школьному питанию стоил бюджету Одессы 600 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 13081 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Прошедший 9 сентября региональный форум, посвященный реформе системы школьного питания, стоил городскому бюджету 600 тыс грн. Об этом свидетельствует, размещенное на сайте горсовета распоряжение городского головы. Подробная смета мероприятия отсутствует.

Как стало известно из официального сообщения пресс-службы горсовета, форум проходивший в курортном районе “Отрада”, проводился по инициативе Елены Зеленской, которая приветствовала участников форума в онлайн-формате. Сообщается, что в ходе одесского форума были подняты такие темы: капитальный ремонт и переоснащение пищеблоков учреждений образования, новые стандарты и нормы питания — их внедрение и контроль, использование современных технологических процессов, повышение квалификации специалистов и безопасность приготовления, кейтеринг, публичные закупки и прочее.

Пресс-служба мэрии сообщает, что “результатом работы стало современное и полезное меню, в том числе для детей, нуждающихся в безглютеновом и безлактозном питании”.

В одесском форуме приняли участие: министр образования и науки (МОН) Украины Сергей Шкарлет, министр здравоохранения (Минздрав) Украины Виктор Ляшко, руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, Одесский городской голова Геннадий Труханов.

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