Формуванням порядку денного першої сесії нової ВР займеться окрема підгрупа - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Під час засідання підготовчої депутатської групи було створено дві підгрупи, одна з яких буде займатися підготовкою організаційних питань, інша - питанням формування порядку денного першої сесії та формування роботи комітетів. Про це сказав очільник пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на пресконференції після засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні було визначено, що будуть працювати дві підгрупи. Одна підгрупа – організаційна, яка буде відповідати за технічні питання: розсадки в залі, прийом кабінетів тощо. Інша група буде займатись питаннями формування порядку денного першої сесії та формування роботи комітетів. Всі ці питання треба буде узгоджувати в рамках цієї роботи", - сказав Разумков.
З його слів, як його колеги, які пройшли від політичної партії "Слуга народу", так і депутати від інших політичних партій, і так само депутати-мажоритарники обов’язково теж потраплять до комітетів.
Нагадаємо, у "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22.
Як повідомляв УНН, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.