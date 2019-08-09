Формированием повестки дня первой сессии новой ВР займется отдельная подгруппа - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во время заседания подготовительной депутатской группы были созданы две подгруппы, одна из которых будет заниматься подготовкой организационных вопросов, другая - вопросом формирования повестки дня первой сессии и формирования работы комитетов. Об этом сказал глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня было определено, что будут работать две подгруппы. Одна подгруппа - организационная, которая будет отвечать за технические вопросы: рассадки в зале, прием кабинетов и тому подобное. Другая группа будет заниматься вопросами формирования повестки дня первой сессии и формирования работы комитетов. Все эти вопросы надо будет согласовывать в рамках этой работы", - сказал Разумков.
По его словам, как его коллеги, прошедшие от политической партии "Слуга народа", так и депутаты от других политических партий, и так же депутаты-мажоритарщики обязательно тоже попадут в комитеты.
Напомним, в "Слуге народа" предлагают сократить количество комитетов до 22.
Как сообщал УНН, торжественное заседание новоизбранного ВР состоится 29 августа.