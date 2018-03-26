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Формування "кримської поліції" експерти вважають дурістю

Формування "кримської поліції" експерти вважають дурістю

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Нацполіції України анонсували створення патрульної кримської поліції. Формування відповідного підрозділу, за словами першого заступника глави Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна, має завершитися до кінця року. На думку низки експертів, така ініціатива керівництва НПУ, з практичного погляду, абсолютно безглузда, передає УНН.

Так, політолог Андрій Золотарьов, коментуючи наміри В.Аброськіна, сказав, що "кримську поліцію" чекає доля "кримської прокуратури", яка вже створена і з роботи якої "сміються самі співробітники органів прокуратури".

"Це суцільна дурість, як і існування прокуратури Автономної Республіки Крим. Ми дуже добре розуміємо, що яка компетенція цієї поліції? Чим вона буде займатися? Якщо береться політична домінанта, то, як правило, практична користь від цього (створення кримської патрульної поліції - ред.) сумнівна. Так і буде з цією поліцією, як і з прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Фахівці з прокуратури, коли їх запитуєш про цю структуру, - вони дуже довго сміються", - сказав він.

Аналогічної думки дотримується і екс-радник голови МВС Ілля Ківа.

За його словами, створення "кримської поліції", швидше за все, ідея кримських татар, які подібним чином намагаються сьогодні "сформувати свою позицію на підконтрольній українській владі території".

"Більшою мірою це не ініціатива Національної поліції, а більше ініціатива кримських татар, які на сьогодні намагаються всіляко сформувати свою позицію на підконтрольній українській владі території. У них же давно було бажання щось створити - то батальйон, то автономію на територію Херсонської області. Я думаю, це частина татарського проекту.

Сьогодні я особисто як громадянин України, як колишній радник голови МВС, не бачу потреби в повноцінному формуванні цієї структури. Я більш ніж упевнений, що херсонська поліція повноцінно справляється з поставленими завданнями, які на неї покладені. Я був заступником начальника головного управління НП Херсонської області і добре знаю регіон і проблематику", - сказав він.

При цьому Ківа уточнив, що формування кримської поліції може носити виключно політичне завдання "довести світові здатність знайти точку входу повернення окупованої території".

"Якщо так, то може, і потрібно тоді", - припустив він.

Як повідомляв УНН, у НПУ недавно заявили про створення нового підрозділу по боротьбі з оргзлочинністю - УСРА. Воно має замінити собою раніше розформований ГУБОЗ.

Експерти, правда, дещо скептично вірять у здатність нового органу швидко впоратися з ОЗУ в країні, тому як "втрачені всі агентурні мережі, а з органів звільнені досвідчені фахівці".

Нагадаємо, що за оцінками колишнього начальника ГУБОЗ, нині рівень злочинності в Україні вище, ніж в 90-ті.

Відзначимо, що курирує кримінальну поліцію сьогодні В.Аброськін.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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