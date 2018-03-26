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Формирование “крымской полиции” эксперты считают дуростью

Формирование “крымской полиции” эксперты считают дуростью

Киев  •  УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Нацполиции Украины анонсировали создание патрульной крымской полиции. Формирования соответствующего подразделения, по словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, должно завершиться до конца года. По мнению ряда экспертов, такая инициатива руководства НПУ, с практической точки зрения, абсолютно бессмысленна, передает УНН.

Так, политолог Андрей Золотарев, комментируя намерения В.Аброськина, сказал, что “крымскую полицию” ожидает судьба “крымской прокуратуры”, которая уже создана и с работы которой “смеются сами сотрудники органов прокуратуры”.

“Это сплошная глупость, как и существование прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы очень хорошо понимаем, что какая компетенция этой полиции? Чем она будет заниматься? Если берется политическая доминанта, то, как правило, практическая польза от этого (создание крымской патрульной полиции — ред.) сомнительна. Так и будет с этой полицией, как и с прокуратурой Автономной Республики Крым.

Специалисты из прокуратуры, когда их спрашиваешь об этой структуре, — они очень долго смеются”, — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и экс-советник глав МВД Илья Кива.

По его словами, создание “крымской полиции”, скорее всего, идея крымских татар, которые подобным образом пытаются сегодня “сформировать свою позицию на подконтрольной украинским властям территории”.

“В большей степени это не инициатива Национальной полиции, а больше инициатива крымских татар, которые на сегодня пытаются всячески сформировать свою позицию на подконтрольной украинским властям территории. У них же давно было желание то создать батальон, то автономию на территорию Херсонской области. Я думаю, это часть татарского проекта.

Сегодня я лично как гражданин Украины, как бывший советник главы МВД, не вижу надобности в полноценном формировании данной структуры. Я более чем уверен, что херсонская полиция полноценно справляется с поставленными задачами, которые на нее возложены. Я был замначальника главного управления НП Херсонской области и хорошо знаю регион и проблематику”, — сказал он.

При этом Кива уточнил, что формирование крымской полиции может носить исключительно политичную задачу “доказать миру способность найти точку входа возращения оккупированной территории”.

“Если так, то может и нужно тогда”, — предположил он.

Как сообщал УНН, в НПУ недавно заявили о создании нового подразделения по борьбе с оргпреступностью — УСРА. Оно должно заменить собой ранее расформированное ГУБОП.

Эксперты, правда, несколько скептически верят в способность нового органа быстро справиться с ОПГ в стране, потому как “утеряны все агентурные сети, а из органов уволены опытные специалисты”.

Напомним, что по оценкам бывшего начальника ГУПОБ, нынче уровень преступности в Украине выше, чем в 90-тые.

Отметим, что курирует уголовную полицию сегодня В.Аброськин.

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