Формула Штайнмайєра: Верещук запевнила, що Президент усе роз'яснив головам фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський все роз'яснив головам парламентських фракцій щодо погодженої напередодні на мінських переговорах щодо Донбасу формули Штайнмайєра. Про це повідомила представник уряду в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Президент Зеленський, який зустрівся із керівниками фракцій напередодні, як прийти до нас на фракцію, усе роз'яснив, як я розумію зі слів Президента. Не було ніяких особливих питань. Все всім зрозуміло", - зазначила Верещук.
При цьому вона уточнила, що Президент чітко запевнив депутатів у забезпеченні безпеки і контролю на Донбасі перед проведенням виборів там.
На її думку, критикують погоджене вчора ті, хто насправді тексту не читав.
Нагадаємо, ввечері напередодні у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.