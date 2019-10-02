Формула Штайнмайера: Верещук заверила, что Президент все разъяснил главам фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский все разъяснил главам парламентских фракций относительно согласованной накануне на минских переговорах по Донбассу формулы Штайнмайера. Об этом сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Президент Зеленский, который встретился с руководителями фракций перед тем, как прийти к нам на фракцию, все разъяснил, как я понимаю со слов Президента. Не было никаких особых вопросов. Все всем понятно", - отметила Верещук.
При этом она уточнила, что Президент четко заверил депутатов в обеспечении безопасности и контроля на Донбассе перед проведением выборов там.
По ее мнению, критикуют согласованное вчера те, кто действительно текста не читал.
Напомним, вечером накануне в Киеве на Майдан Независимости вышло около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.