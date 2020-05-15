"Формула-1": "Феррарі" та "Макларен" підсилились новими пілотами

Іспанець Карлос Сайнс-молодший замінить Себастьяна Феттеля в “Феррарі”, а австралієць Даніель Ріккардо, який зараз виступає за “Рено”, отримає місце Сайнса в “Макларен”.

Таким чином, напарником Сайнса стане Шарль Леклер в “Феррарі”, а в “Макларені” Ріккардо об’єднається із Ландо Норрісом.

Примітно, що угода Сайнса розпочне діяти з 2021 року протягом двох років. Ріккардо підписав багаторічну угоду, яка також почнеться з 2021-го року.

Додамо, що в активі Сайнса 102 проведені гонки в “Формулі-1”. Найвищий показник — третя сходинка в Бразилії минулого року.