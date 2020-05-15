"Формула-1": "Феррари" и "Макларен" усилились новыми пилотами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Команды “Фомрулы-1” — “Феррари” и “Макларен”, объявили об усилении составов на будущие сезоны, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Испанец Карлос Сайнс-младший заменит Себастьяна Феттеля в “Феррари”, а австралиец Даниэль Риккардо, который сейчас выступает за “Рено”, получит место Сайнса в “Макларен”.
Таким образом, напарником Сайнса станет Шарль Леклер в “Феррари”, а в “Макларен” Риккардо объединится с Ландо Норрисом.
Примечательно, что соглашение Сайнса начнет действовать с 2021 в течение двух лет. Риккардо подписал многолетнее соглашение, которое также начнется с 2021-го года.
Добавим, что в активе Сайнса 102 проведенные гонки в “Формуле-1”. Самый высокий показатель — третья строчка в Бразилии прошлого года.