“Форма води” отримав головну нагороду премії “Оскар”: цікаві факти про “Найкращий фільм”

Ми вирішили розповісти про фільм та цікаві фактах про нього.

Сюжет фільму будується навколо Елайзи, яка працює прибиральницею в секретній військовій лабораторії в Балтіморі. Події, описані в стрічці, ймовірно відбуваються на початку 60-х років минулого століття — в розпал “холодної війни”.

Еліза живе непримітною життям. Через дитячу травму вона залишилася німою. Все змінюється, коли в лабораторію привозять новий “об’єкт” для вивчення. Ним виявляється останній зі свого виду - людина-амфібія, якого збираються використовувати для військових цілей. Між жінкою і “об’єктом” виникає певний зв’язок і коли Елайза дізнається, що йому загрожує смерть, то наважується на спробу врятувати амфібію.

Як розповів сам режисер фільму Гільєрмо дель Торо він працював над картиною кілька років, ще до початку роботи над “Тихоокеанським рубіжем” в 2013 році. Саме через “Форму води” він відмовився від режисерського крісла в “Тихоокеанському рубежі 2”.

Стрічка, яка принесла головну нагороду премії "Оскар", стала для режисера другим, після “Лабіринту Фавна” (2006), фільмом в якому дії розгортаються на тлі реальних історичних подій, але при цьому мають фентезійну складову.

Знімальний процес тривав 12 тижнів. Але більше 9 місяців пішло на створення зовнішнього вигляду істоти.

Актори Саллі Хоукінс і Майкл Сталберг вже працювали разом на знімальному майданчику фільму “Жасмин” (2013). Сама ж Хоукінс, яка виконала головну жіночу роль, в момент, коли її запросили до участі в зйомках, працювала над короткометражкою про жінку, яка перетворилася на рибу.

Також цікаво, що перший постер до картини був вручну написаний тайванським художником Джеймсом Джином. У першому трейлері фільму звучить пісня “La Javanaise” Сержа Генсбура у виконанні співачки Мадлен Пейру.

Що стосується музичного супроводу фільму, то вінілові пластинки, які Еліза ставить людині-амфібії, — це The Great Benny Goodman і альбом з фрагментами з The Glenn Miller Story. Обидві випущені в 1956 році лейблом Columbia Recordings.