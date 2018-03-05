"Форма воды" получил главную награду премии "Оскар": интересные факты о "Самом лучшем фильме"

Мы решили рассказать о фильме и интересные факты о нем.

Сюжет фильма строится вокруг Элайзы, которая работает уборщицей в секретной военной лаборатории в Балтиморе. События, описанные в ленте, вероятно происходят в начале 60-х годов прошлого века - в разгар "холодной войны".

Элайза живет неприметной жизнью. Из-за детской травмы она осталась нимой. Все меняется, когда в лабораторию привозят новый "объект" для изучения. Им оказывается последний из своего вида - человек-амфибия, которого собираются использовать для военных целей. Между женщиной и "объектом" возникает определенная связь и когда Элайза узнает, что ему грозит смерть, то решается на попытку спасти амфибию.

Как рассказал сам режиссер фильма Гильермо дель Торо он работал над картиной несколько лет, еще до начала работы над фильмом "Тихоокеанский рубеж" в 2013 году. Именно из-за "Формы воды" он отказался от режиссерского кресла в "Тихоокеанском рубеже 2".

Лента, которая принесла главную награду премии "Оскар", стала для режиссера вторым, после "Лабиринта Фавна" (2006), фильмом в котором действия разворачиваются на фоне реальных исторических событий, но при этом имеют фэнтезийную составляющую.

Съемочный процесс длился 12 недель. Но более 9 месяцев ушло на создание внешнего вида существа.

Актеры Салли Хоукинс и Сталберг уже работали вместе на съемочной площадке фильма "Жасмин" (2013). Сама же Хоукинс, исполнившей главную женскую роль, в момент, когда ее пригласили к участию в съемках, работала над короткометражкой о женщине, которая превратилась в рыбу.

Также интересно, что первый постер к картине был вручную написан тайваньским художником Джеймсом Джином. В первом трейлере фильма звучит песня "La Javanaise" Сержа Генсбура в исполнении певицы Мадлен Пейру.

Что касается музыкального сопровождения фильма, то виниловые пластинки, которые Элайза ставит человеку-амфибии - это The Great Benny Goodman и альбом с фрагментами из The Glenn Miller Story. Обе выпущенные в 1956 году лейблом Columbia Recordings.