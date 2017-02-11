Ford вкладе мільярд доларів у розвиток безпілотних автомобілів

Американський концерн Ford має намір в найближчі п’ять років вкласти мільярд доларів у розробку машин з автопілотом. Як повідомила в п’ятницю, 10 лютого, прес-служба Ford, автовиробник вкладе гроші в стартап під назвою Argo Al, який займається розробкою штучного інтелекту. В керівництво Argo Al увійшли колишні топ-менеджери компаній Google і Über. Вони мають намір створити нове програмне забезпечення, яке в подальшому може бути використана й іншими компаніями.

Ford, як і його конкуренти, хоче отримати перевагу в суперництві при створенні автомобіля майбутнього. З цією метою американський концерн вже придбав спеціалізовану фірму SAIPS з Ізраїлю, а також вклав близько 75 мільйонів доларів у компанію Velodyne, виробника лазерних радарів. При цьому кількість своїх співробітників, які працюють у Кремнієвій долині, Ford має намір подвоїти.

Автогігант має намір широко просувати електричні та гібридні двигуни. У розробку 13 нових моделей планується вкласти до 4,5 мільярдів доларів до 2020 року. Очікується, що частка таких автомобілів зросте з 13 до 40 відсотків.