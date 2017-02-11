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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ford вложит миллиард долларов в развитие беспилотных автомобилей

Киев • УНН

 • 9627 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Автогигант Ford вложит миллиард долларов в развитие беспилотных автомобилей. Еще большая сумма будет использована для продвижения машин с электро - и гибридными двигателями, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Ford вложит миллиард долларов в развитие беспилотных автомобилей

Американский концерн Ford намерен в ближайшие пять лет вложить миллиард долларов в разработку машин с автопилотом. Как сообщила в пятницу, 10 февраля, пресс-служба Ford, автопроизводитель вложит деньги в стартап под названием Argo Al, который занимается разработкой искусственного интеллекта. В руководство Argo Al вошли бывшие топ-менеджеры компаний Google и Über. Они намерены создать новое программное обеспечение, которое в дальнейшем может быть использована и другими компаниями.

Ford, как и его конкуренты, хочет получить преимущество в соперничестве при создании автомобиля будущего. С этой целью американский концерн уже приобрел фирму SAIPS из Израиля, а также вложил около 75 млн долларов в компанию Velodyne, производителя лазерных радаров. При этом количество своих сотрудников, которые работают в Кремниевой долине, Ford намерен удвоить.

Автогигант намерен широко продвигать электрические и гибридные двигатели. В разработку 13 новых моделей планируется вложить до 4,5 млрд долларов до 2020 года. Ожидается, что доля таких автомобилей вырастет с 13 до 40 процентов.

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