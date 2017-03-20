Forbes вчетверте визнав Б.Гейтса найбагатшою людиною світу

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Американський Forbes оприлюднив щорічний світовий рейтинг мільярдерів, передає УНН з посиланням на видання.

Так, за даними видання, у 2016 році кількість мільярдерів вперше перевищила дві тисячі осіб. За рік кількість тих, чий статок становить понад 1 млрд доларів, збільшилася на 13% (з 1810 до 2043 осіб). Сумарний статок найбагатших людей планети зріс на 18% до 7,67 трлн доларів.

Першу сходинку в рейтингу посів Білл Гейтс, засновник Microsoft. Уже четвертий рік поспіль Білла Гейтса визнають найбагатшою людиною в світі. Його статки зросли з 75 млрд доларів до 86 мільярдів.

Друге місце зайняв інвестор Уоррен Баффет. Його статки за цей період зросли на 14,8 млрд доларів і в сумі становили 75,6 млрд доларів, а третє місце вперше посів засновник Amazon Джефф Безос (72,8 млрд доларів).

Також до десятки найбагатших увійшли: Амансіо Ортега (4 сходинка, його статки - 71,3 млрд доларів), Марк Цукерберг Ортега (5 сходинка, його статки - 56 млрд доларів), Карлос Слім (6 сходинка, його статки - 54,5 млрд доларів), Ларрі Еллісон (7 сходинка, його статки - 52,2 млрд доларів), Чарльз Кох (8 сходинка, його статки - 48,3 млрд доларів), Девід Кох (9 сходинка, його статки - 48,3 млрд доларів) та Майкл Блумберг (10 сходинка, його статки - 47,5 млрд доларів).

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