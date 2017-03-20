Forbes в четвертый раз признал Б.Гейтса самым богатым человеком мира

Так, по данным издания, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. За год количество чье состояние составляет более 1 млрд долларов, увеличилось на 13% (с 1810 до 2043 человек). Суммарное состояние самых богатых людей планеты выросло на 18% до 7670 млрд долларов.

Первую строчку в рейтинге занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. Уже четвертый год подряд Билла Гейтса признают самым богатым человеком в мире. Его состояние выросло с 75 млрд долларов до 86 млрд.

Второе место занял инвестор Уоррен Баффет. Его состояние за этот период выросли на 14,8 млрд. долларов и в сумме составило 75,6 млрд. долларов, а третье место впервые занял основатель Amazon Джефф Безос (72,8 млрд. долларов).

Также в десятку самых богатых вошли: Амансио Ортега (4 ступень, его состояние - 71,3 млрд. долларов), Марк Цукерберг (5 ступень, его состояние - 56 млрд долларов), Карлос Слим (6 ступень, его состояние - 54,5 млрд. долларов), Ларри Эллисон (7 ступень, его состояние - 52,2 млрд. долларов), Чарльз Кох (8 ступень, его состояние - 48,3 млрд. долларов), Дэвид Кох (9 ступень, его состояние - 48,3 млрд. долларов) и Майкл Блумберг (10 ступень, его состояние - 47,5 млрд. долларов).

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