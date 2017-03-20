Forbes в четвертый раз признал Б.Гейтса самым богатым человеком мира

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 42534 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131076 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125416 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117751 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106539 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107569 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Forbes в четвертый раз признал Б.Гейтса самым богатым человеком мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Американский Forbes опубликовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров, передает УНН со ссылкой на издание.

Так, по данным издания, в 2016 году количество миллиардеров впервые превысило две тысячи человек. За год количество чье состояние составляет более 1 млрд долларов, увеличилось на 13% (с 1810 до 2043 человек). Суммарное состояние самых богатых людей планеты выросло на 18% до 7670 млрд долларов.

Первую строчку в рейтинге занял Билл Гейтс, основатель Microsoft. Уже четвертый год подряд Билла Гейтса признают самым богатым человеком в мире. Его состояние выросло с 75 млрд долларов до 86 млрд.

Второе место занял инвестор Уоррен Баффет. Его состояние за этот период выросли на 14,8 млрд. долларов и в сумме составило 75,6 млрд. долларов, а третье место впервые занял основатель Amazon Джефф Безос (72,8 млрд. долларов).

Также в десятку самых богатых вошли: Амансио Ортега (4 ступень, его состояние - 71,3 млрд. долларов), Марк Цукерберг  (5 ступень, его состояние - 56 млрд долларов), Карлос Слим (6 ступень, его состояние - 54,5 млрд. долларов), Ларри Эллисон (7 ступень, его состояние - 52,2 млрд. долларов), Чарльз Кох (8 ступень, его состояние - 48,3 млрд. долларов), Дэвид Кох (9 ступень, его состояние - 48,3 млрд.  долларов) и Майкл Блумберг (10 ступень, его состояние - 47,5 млрд. долларов).

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