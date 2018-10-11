Forbes склав рейтинг кращих роботодавців світу

На друге місце укладачі рейтингу поставили корпорацію Microsoft, а замкнула трійку лідерів компанія Apple. Також до п’ятірки кращих місць для працевлаштування потрапили Walt Disney і Amazon.

У рейтингу журналу найбільше компаній зі Сполучених Штатів. У топ-500 світових роботодавців потрапили тільки п’ять російських компаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава Alibaba очолив рейтинг найбагатших жителів Китаю

Як раніше інформував УНН, у березні Forbes опублікував 32-й щорічний рейтинг мільярдерів. У 2018 року список очолив власник Amazon Джефф Безос зі статками у 112 млрд доларів США. У списку Forbes The World’s Billionaires першу сходинку посідає засновник і голова компанії Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюються в 149,7 млрд доларів. Друге місце в списку Bloomberg займає Білл Гейтс зі статком у 95,5 млрд доларів. Як відзначає агентство, статок засновника Microsoft також міг переступити поріг у 150 млрд дол., якби він з 1996 року не передавав частину коштів на благодійність. Третім у списку вказано інвестора Уоррена Баффета (83 млрд дол.), який знову потіснив засновника Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд дол.).