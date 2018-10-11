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Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира

Киев  •  УНН

 • 17439 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Американский холдинг Alphabet Inc., которой принадлежит Google, возглавил рейтинг лучших работодателей в мире. Соответствующий список составил журнал Forbes, передает УНН.

На второе место составители рейтинга поставили корпорацию Microsoft, а замкнула тройку лидеров компания Apple. Также в пятерку лучших мест для трудоустройства попали Walt Disney и Amazon.

В рейтинге журнала больше компаний из Соединенных Штатов. В топ-500 мировых работодателей попали только пять российских компаний.

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Как ранее информировал УНН, в марте Forbes опубликовал 32-й ежегодный рейтинг миллиардеров. В 2018 году список возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в 112 млрд долларов США. В списке Forbes The World's Billionaires первое место занимает основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 149,7 млрд долларов. Второе место в списке Bloomberg занимает Билл Гейтс с состоянием в 95,5 млрд долларов. Как отмечает агентство, состояние основателя Microsoft также могло осилить порог в 150 млрд долл., если бы он с 1996 года не передавал часть средств на благотворительность. Третьим в списке указано инвестора Уоррена Баффета (83 млрд долл.), Вновь потеснил основателя Facebook Марка Цукерберга (82,9 млрд долл.).

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