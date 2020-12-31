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ФОПів першої групи звільнили від єдиного податку до травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої групи за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року звільнені від сплати єдиного податку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

ФОПів першої групи звільнили від єдиного податку до травня

"Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої групи за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року звільнені від сплати єдиного податку (крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України умов застосування першої групи платників єдиного податку)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у вказаних періодах податкові органи не будуть здійснювати нарахування єдиного податку для зареєстрованих фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку першої групи.

Зазначається, що при цьому ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у порядку, визначеному п. 293.2 ст. 293 ПКУ, за такі періоди не застосовуються (п. 529 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Нагадаємо, в Україні запрацював закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП), який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.

Як повідомлялося, ВР ухвалила закон для зменшення тиску на платників податків на тлі коронакризи.

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