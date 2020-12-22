ФОПи прийшли мітингувати до Палацу “України”, де має відбутися концерт “Кварталу”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Учасники масової акції “SaveФОП” прийшли до Палацу України, де сьогодні має відбутися концерт “Вечірнього кварталу”, передає УНН.
Так, учасники акції протесту “SaveФОП” прийшли до Палацу України. Концерт “Вечірнього кварталу” там запланований на 19:00.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. На першому засіданні домовлено якнайшвидше підготувати рішення щодо проблемних питань бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі ОПУ на тлі того, як на 22 грудня анонсована нова акція “SaveФОП” на столичному Майдані Незалежності.
Нардеп Олександр Качура заявив, що у Раді зібрали підписи про проведення позачергової сесії щодо “ФОПів”.
Нагадаємо, що акції протестів ФОПів почались з 1 грудня, вони вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.
Як повідомляв УНН, 15 грудня відбулася чергова хвиля протестів, а на Майдані Незалежності у Києві сталася сутичка між мітингувальниками — учасниками акції “SaveФОП” та правоохоронцями.