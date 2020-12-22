ФЛП пришли митинговать ко Дворцу "Украина", где должен состояться концерт "Квартала"

Так, участники акции протеста "SaveФОП" пришли ко Дворцу Украина. Концерт "Вечернего квартала" там запланирован на 19:00.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. На первом заседании договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ на фоне того, как на 22 декабря анонсирована новая акция "SaveФОП" на столичном Майдане Независимости.

Нардеп Александр Качура заявил, что в Раде собрали подписи о проведении внеочередной сессии по "ФЛП".

Напомним, что акции протеста ФЛП начались с 1 декабря, они требуют отмены карантина, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

Как сообщал УНН, 15 декабря состоялась очередная волна протестов, а на Майдане Независимости в Киеве произошло столкновение между митингующими - участниками акции "SaveФОП" и правоохранителями.