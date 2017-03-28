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Фонтани у Києві запрацюють з 1 травня

Фонтани у Києві запрацюють з 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Фонтани у Києві, де не потрібно проводити ремонт, розпочнуть роботу з 1 травня. Про це УНН повідомили в КМДА у відповідь на інформаційний запит.

"З метою належного функціонування фонтанів у місті Києві департаментом житлово-комунальної інфраструктури надано доручення районним у місті Києві державним адміністраціям та КО “Київзеленбуд” забезпечити пуск в роботу фонтанів, які не потребують виконання ремонтних робіт, та до 1 травня 2017 року затвердити і погодити із заступником голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєвим П.О. графіки роботи за кожним окремим фонтаном у 2017 році. Пуск у роботу фонтанів заплановано 1 травня", - йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що у весняно-літній період у Голосіївському районі заплановано пуск у роботу 2 фонтанів, Деснянському - 1, Дніпровському - 2, Печерському - 13, Подільському - 3, Солом’янському - 3, Шевченківському - 8.

Нагадаємо, фонтани реконструюють на Майдані Незалежності в Києві.

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