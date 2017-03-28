Фонтаны в Киеве заработают с 1 мая

"С целью надлежащего функционирования фонтанов в городе Киеве департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры поручено районным в городе Киеве государственным администрациям и КО "Киевзеленстрой" обеспечить пуск в работу фонтанов, которые не требуют выполнения ремонтных работ, и к 1 мая 2017 года утвердить и согласовать с заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Пантелеевым П.А. графики работы по каждому отдельному фонтану в 2017 году. Ввод в эксплуатацию фонтанов запланировано 1 мая", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что в весенне-летний период в Голосеевском районе запланировано пуск в работу 2 фонтанов, Деснянском - 1, Днепровском - 2, Печерском - 13, Подольском - 3, Соломенском - 3, Шевченковском - 8.

Напомним, фонтаны реконструируют на Майдане Независимости в Киеве.