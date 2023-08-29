Фонд Вадима Столара та MK Foundation передали прикордонникам необхідну для виконання завдань спецтехніку

Вадим Столар: На запити наших захисників намагаємось реагувати максимально швидко

“Ми регулярно отримуємо запити від наших захисників на найрізноманітнішу амуніцію, обладнання та техніку – і завжди прагнемо оперативно опрацьовувати та надавати допомогу. Тож коли до нас звернулися прикордонники – команда фонду одразу ж почала шукати потрібні їм віброкотки. На сьогодні ми вже передали дві такі машини, щоб наші кордони були захищені ще надійніше, – наголосив Вадим Столар. – Підтримка захисників України була, є та залишається пріоритетом як для мене особисто, так і для нашого Фонду. Тож продовжуємо працювати задля Перемоги”.

Як повідомляють, передана спецтехніка допоможе забезпечувати охорону державного кордону шляхом дотримання у порядку прикордонної смуги, а також облаштування доріг для більш оперативного реагування на можливі порушення.

Команда Вадима Столара перед придбанням техніки консультувалася з ДПСУ

“Благодійний фонд Вадима Столара разом з Благодійним фондом MK Foundation передали віброкотки для наших прикордонників, щоб вони мали змогу ефективно виконувати свої завдання. І хоча у нас раніше не було досвіду у придбанні таких машин, проте ми консультувалися безпосередньо з представниками Державної прикордонної служби, щоб визначити, які саме параметри техніки потрібні. Тож зрештою команди обох фондів впоралися із завданням, і віброкотки відправилися до підрозділів ДПСУ”, – розповіла волонтерка БФ Вадима Столара Наталія Приходько.

Прикордонники розповіли про важливість отриманої від Фонду Вадима Столара техніки

Своєю чергою начальник відділу озброєння та інженерно-технічного забезпечення ДПСУ Сергій Микитюк зазначив, що ці віброкотки потрібні, бо державний кордон необхідно утримувати в належному стані.

“Ми маємо амбітні плани щодо покращення інженерної складової по західному кордону. Тож перш за все хочу подякувати за надану нам таку серйозну техніку, яка допоможе в цьому, Фонду Вадима Столара та MK Foundation! Це дійсно хороші технічні засоби, і надали їх нам дуже швидко. Це надзвичайно важлива і потрібна для нас річ”, – підкреслив Сергій Микитюк.

Зазначимо, що загалом захисники України від початку повномасштабного вторгнення отримали понад 40 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 42 одиниці спеціалізованих позашляховиків, бронеавто, моторних човнів та віброкотків, а також 394 одиниці високотехнологічного обладнання (квадрокоптери, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери тощо) від команди Вадима Столара.