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Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую для выполнения задач спецтехнику

Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую для выполнения задач спецтехнику

Киев • УНН

 • 453436 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation организовал передачу пограничникам виброкатков. Эта специальная техника поможет им выполнять задачи по охране государственных границ. Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE, передает УНН.

Вадим Столар: На запросы наших защитников стараемся реагировать максимально быстро

“Мы регулярно получаем запросы от наших защитников на самую разнообразную амуницию, оборудование и технику – и всегда стремимся оперативно обрабатывать и оказывать помощь. Поэтому когда к нам обратились пограничники – команда фонда сразу же начала искать нужные им виброкатки. На сегодня мы уже передали две такие машины, чтобы наши границы были защищены еще надежнее, – отметил Вадим Столар. – Поддержка защитников Украины была, есть и остается приоритетом как для меня лично, так и для нашего Фонда. Поэтому продолжаем работать ради Победы”.

Как сообщается, переданная спецтехника поможет обеспечивать охрану государственной границы путем соблюдения в порядке пограничной полосы, а также обустройство дорог для более оперативного реагирования на возможные нарушения.

Команда Вадима Столара перед приобретением техники консультировалась с ГПСУ

“Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation передали виброкатки для наших пограничников, чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи. И хотя у нас раньше не было опыта в приобретении таких машин, однако мы консультировались непосредственно с представителями Государственной пограничной службы, чтобы определить, какие именно параметры техники нужны. Поэтому в конце концов команды обоих фондов справились с задачей, и виброкатки отправились в подразделения ГПСУ”, – рассказала волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько.

Пограничники рассказали о важности полученной от Фонда Вадима Столара техники

В свою очередь начальник отдела вооружения и инженерно-технического обеспечения ГПСУ Сергей Микитюк отметил, что эти виброкатки нужны, потому что государственную границу необходимо содержать в надлежащем состоянии.

“Мы имеем амбициозные планы по улучшению инженерной составляющей по западной границе. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить за предоставленную нам такую серьезную технику, которая поможет в этом, Фонд Вадима Столара и MK Foundation! Это действительно хорошие технические средства, и предоставили их нам очень быстро. Это чрезвычайно важная и нужная для нас вещь”, – подчеркнул Сергей Микитюк.

Отметим, что в целом защитники Украины с начала полномасштабного вторжения получили более 40 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 42 единицы специализированных внедорожников, бронеавто, моторных лодок и виброкатов, а также 394 единицы высокотехнологичного оборудования (квадрокоптеры, антидрон-системы, тепловизоры, видеокамеры и т.д.) от команды Вадима Столара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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