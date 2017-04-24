Фонд гарантування вкладів засекретив хід конкурсу на розпорядника активів ліквідованих банків – А.Марінушкін

“Зараз ФГВФО оголосив конкурс на нового заступника директора Фонду, якому значно розширили повноваження. Відтепер цей заступник директора буде повністю керувати у тому числі і консолідованим офісом, а саме — реалізацією активів у ФГВФО.

Тобто, йому надаються досить вагомі повноваження. І, згідно із законом, повинен проводитися конкурсний відбір. Водночас, при ФГВФО є Рада громадського моніторингу, яка була створена з ініціативних груп ошуканих вкладників.

І Рада громадського моніторингу у свою чергу намагалась потрапити до складу цієї конкурсної комісії, виключно у якості наглядачів і для того, щоб з’ясувати, хто є потенційні претенденти на вакансію, чи відкрито відбувається конкурс, чи надаються комусь із претендентів переваги, чи є у них досвід роботи. Адже мова іде про вагоме питання — хто буде далі керувати реалізацією активів неплатоспроможних банків, це ж наші кошти. Тому логічно було б, аби ми знали, хто буде цією особою”, — розповів він.

Проте ФГВФО відмовив Раді громадського контролю бути присутніми під час конкурсу.

"Вчора і позавчора відбувалась бесіда із претендентами на нову посаду. І вчора Фонд скерував нам лист про те, що вони не можуть допустити представника громадськості у якості спостерігача, оскільки це не входить до повноважень Ради громадського моніторингу. Також вони зазначили, що взагалі не розуміють, для чого це все потрібно, і не бачать необхідності участі громадськості у відборі кандидата на посаду цього заступниками директора“, — повідомив А.Марінушкін.

На його переконання, Фонд навмисно та безпідставно намагається перешкодити громадськості взяти участь у ролі слухачів під час проведення конкурсу.

На думку А.Марінушкіна, зважаючи на принципову позицію Фонду засекретити хід конкурсу від представників громадськості, можна спрогнозувати, що посаду отримає особа за політичною квотою.

“Ми вже скерували лист від нашої Ради, де ми говоримо про те, що це робиться навмисно, і що ми із цим не погоджуємося. Адже, на мою думку, Фонд навпаки повинен посилювати участь кредиторів у ліквідації банків, він має намагатися публічно здійснювати відбір кандидатів на посаду заступників керівників, адже кількість скандалів навколо Фонду останнім часом і так вражає.

Це умисне і безпідставне перешкоджання участі громадськості, яке лише загострює ситуацію і підбурює громадськість. Складається переконливе враження, що ніякого конкурсу не відбувається, що це є ширма. А місце для заступника готується по виключно політичній квоті”, — зазначив він.

Нагадаємо, позичальників банку “Михайлівський” попередили про можливі зловживання з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб.