Фонд гарантирования вкладов засекретил ход конкурса на распорядителя активов ликвидированных банков - А.Маринушкин

"Сейчас ФГВФЛ объявил конкурс на нового заместителя директора Фонда, которому значительно расширили полномочия. Отныне этот заместитель директора будет полностью управлять в том числе и консолидированным офисом, а именно - реализацией активов в ФГВФЛ.

То есть, ему предоставляются достаточно весомые полномочия. И, по закону, должен проводиться конкурсный отбор. В то же время, при ФГВФЛ есть Совет общественного мониторинга, который был создан из инициативных групп обманутых вкладчиков.

И Совет общественного мониторинга в свою очередь пытался попасть в состав этой конкурсной комиссии, исключительно в качестве наблюдателей и для того, чтобы выяснить, кем являются потенциальные претенденты на вакансию, открыто ли проходит конкурс, предоставляются ли кому-то из претендентов преимущества, есть ли у них опыт работы. Ведь речь идет о весомом вопрос - кто будет дальше руководить реализацией активов неплатежеспособных банков, это же наши деньги. Поэтому логично было бы, чтобы мы знали, кто будет этим лицом", - рассказал он.

Однако ФГВФЛ отказал Совету общественного контроля присутствовать во время конкурса.

"Вчера и позавчера происходила беседа с претендентами на новую должность. И вчера Фонд направил нам письмо о том, что они не могут допустить представителя общественности в качестве наблюдателя, поскольку это не входит в полномочия Совета общественного мониторинга. Также они отметили, что вообще не понимают, для чего это все нужно, и не видят необходимости участия общественности в отборе кандидата на должность этого заместителями директора", - сообщил А.Маринушкин.

По его убеждению, Фонд преднамеренно и безосновательно пытается помешать общественности принять участие в качестве слушателей во время проведения конкурса.

По мнению А.Маринушкина, учитывая принципиальную позицию Фонда засекретить ход конкурса от представителей общественности, можно спрогнозировать, что должность получит лицо по политической квоте.

"Мы уже направили письмо от нашего Совета, где мы говорим о том, что это делается намеренно, и мы с этим не согласны. Ведь, по моему мнению, Фонд наоборот должен усиливать участие кредиторов в ликвидации банков, он пытаться публично осуществлять отбор кандидатов на должности заместителей руководителей, ведь количество скандалов вокруг Фонда в последнее время и так впечатляет.

Это умышленное и необоснованное препятствование участию общественности, которое только обостряет ситуацию и подстрекает общественность. Складывается убедительное впечатление, что никакого конкурса не происходит, что это ширма. А место для заместителя готовится по исключительно политической квоте", - отметил он.

Напомним, заемщиков банка "Михайловский" предупредили о возможных злоупотреблениях со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц.