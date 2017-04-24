Фонд гарантирования вкладов засекретил ход конкурса на распорядителя активов ликвидированных банков - А.Маринушкин

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111392 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110346 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102631 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106488 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103151 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150146 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 115784 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 106462 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

16:19 • 42801 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 39603 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104023 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104023 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 144626 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 153372 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 150146 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 150047 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 106462 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120020 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 126707 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127039 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 131737 просмотра
Актуальное
Фонд гарантирования вкладов засекретил ход конкурса на распорядителя активов ликвидированных банков - А.Маринушкин

Фонд гарантирования вкладов засекретил ход конкурса на распорядителя активов ликвидированных банков - А.Маринушкин

Киев  •  УНН

 • 13971 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил конкурс на должность нового заместителя ведомства, который будет заниматься реализацией активов ликвидированных банков. При этом в ведомстве заблокировали любую возможность общественности наблюдать за ходом конкурса. Об этом в комментарии УНН сказал адвокат, председатель ОО "Общественный контроль банков" Арсен Маринушкин.

"Сейчас ФГВФЛ объявил конкурс на нового заместителя директора Фонда, которому значительно расширили полномочия. Отныне этот заместитель директора будет полностью управлять в том числе и консолидированным офисом, а именно - реализацией активов в ФГВФЛ.

То есть, ему предоставляются достаточно весомые полномочия. И, по закону, должен проводиться конкурсный отбор. В то же время, при ФГВФЛ есть Совет общественного мониторинга, который был создан из инициативных групп обманутых вкладчиков.

И Совет общественного мониторинга в свою очередь пытался попасть в состав этой конкурсной комиссии, исключительно в качестве наблюдателей и для того, чтобы выяснить, кем являются потенциальные претенденты на вакансию, открыто ли проходит конкурс, предоставляются ли кому-то из претендентов преимущества, есть ли у них опыт работы. Ведь речь идет о весомом вопрос - кто будет дальше руководить реализацией активов неплатежеспособных банков, это же наши деньги. Поэтому логично было бы, чтобы мы знали, кто будет этим лицом", - рассказал он.

Однако ФГВФЛ отказал Совету общественного контроля присутствовать во время конкурса.

"Вчера и позавчера происходила беседа с претендентами на новую должность. И вчера Фонд направил нам письмо о том, что они не могут допустить представителя общественности в качестве наблюдателя, поскольку это не входит в полномочия Совета общественного мониторинга. Также они отметили, что вообще не понимают, для чего это все нужно, и не видят необходимости участия общественности в отборе кандидата на должность этого заместителями директора", - сообщил А.Маринушкин.

По его убеждению, Фонд преднамеренно и безосновательно пытается помешать общественности принять участие в качестве слушателей во время проведения конкурса.

По мнению А.Маринушкина, учитывая принципиальную позицию Фонда засекретить ход конкурса от представителей общественности, можно спрогнозировать, что должность получит лицо по политической квоте.

"Мы уже направили письмо от нашего Совета, где мы говорим о том, что это делается намеренно, и мы с этим не согласны. Ведь, по моему мнению, Фонд наоборот должен усиливать участие кредиторов в ликвидации банков, он пытаться публично осуществлять отбор кандидатов на должности заместителей руководителей, ведь количество скандалов вокруг Фонда в последнее время и так впечатляет.

Это умышленное и необоснованное препятствование участию общественности, которое только обостряет ситуацию и подстрекает общественность. Складывается убедительное впечатление, что никакого конкурса не происходит, что это ширма. А место для заместителя готовится по исключительно политической квоте", - отметил он.

Напомним, заемщиков банка "Михайловский" предупредили о возможных злоупотреблениях со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы