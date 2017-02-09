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Фонд гарантування вкладів проігнорував президентський закон – вкладники банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проігнорував ініційований Президентом України Петром Порошенком закон про відшкодування коштів вкладникам банку “Михайлівський”. Про це повідомили вкладники під час мітингу, передає УНН.

Фонд гарантування вкладів проігнорував президентський закон – вкладники банку “Михайлівський”

За їх словами, ФГВФО не виконує ані закон “Про систему гарантування вкладів фізосіб”, ані закон Президента про відшкодування коштів вкладникам банку “Михайлівський”, які по суті є аналогічними.

“Закон Президента, по суті, був непотрібен вкладникам банку „Михайлівський“. Всі вкладники й так потрапляли під виплати згідно із законом України („Про систему гарантування вкладів“ — ред.).

Наші гроші знаходилися на поточних рахунках або на депозиті „Перше знайомство“. Для того щоб прикрити Гонтареву, був вигаданий закон Порошенка... Все було зроблено для того, щоб виправдати неправомірні дії НБУ, який з незрозумілих підстав оголосив ліквідацію банку „Михайлівського“”, — зазначила вкладник банку “Михайлівський” Карина.

Вкладники “Михайлівського” наголосили, що до екс-керівництва банку вони претензій не мають. Натомість закликають притягнути до відповідальності керівництво та куратора НБУ (який аж до визнання банку неплатоспроможним знаходився постійно у “Михайлівському” та контролював його діяльність).

“Відповідальність повинна понести К.Рожкова (заступник голови НБУ — ред.). Вона тоді керувала банківською наглядовою радою. Був також куратор банку „Михайлівський“ Олександров, якого теж чомусь не притягнуто до відповідальності. Натомість вийшло так, що винними стали люди, які принесли гроші в банк. На мою думку, Дорошенка (екс-голова правління „Михайлівського“ — ред.) в даній ситуації зробили „цапом відбувайло“. І я думаю, що в суді його виправдають. У нас до нього претензій немає”, — сказала Карина.

Вкладники також наголосили, що обіцяні нардепами зміни до президентського закону так ніхто і не вніс.

“Закон написаний таким чином, що він розділяє на „грішних“ і „праведних“. Тобто одні підпадають під закон, а інші не підпадають. Коли приймався закон Президента, то з депутатами була розмова і вони говорили, що внесуть зміни до закону, доповнення, щоб врахувати всіх вкладників, але поки що цього не відбулося”, — зауважив вкладник Григорій.

Вкладники вимагають звільнити керівництво Фонду гарантування вкладів, яке грубо та безкарно порушує законодавство України. ФГВФО не виплатив кошти навіть бійцю АТО, який зберігав свої гроші в банку, поки воював в прифронтовій зоні.

“Потрібно повністю змінити керівництво Фонду гарантування, яке ігнорує норми Конституції. Я захищаю вкладників з 2014 року. В мене виграні суди, але Фонд гарантування вкладів ігнорує ці рішення. Це злочинна організація”, — наголосив юрист Вячеслав, який захищає права вкладників банку “Михайлівський”.

Він також вважає, що переслідування екс-голови банку І.Дорошенко необґрунтоване.

“В банку окремо голова правління не приймає рішення. Є правління, є спостережна рада, І.Дорошенко виконував рішення правління. Він виконував свої посадові обов’язки. Я не виключаю, що у І.Дорошенка є гріхи, за які його можна притягнути до відповідальності, але саме ця обставина з банком „Михайлівський“ — немає тут криміналу з боку Дорошенка”, — сказав він.

За словами голови ГО “Спілка вкладників банку “Михайлівський” Олега Мосіна, мітинги вкладників банку триватимуть до тих пір, поки Фонд гарантування вкладів не виплатить усім до єдиного вкладникам банку їх кошти.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. За інформацією експертів, керівництво банку не порушувало чинного законодавства, а банк був спроможний й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Як раніше повідомляв УНН, експерти банківського ринку припускають, що ліквідацію банку “Михайлівський” організувала заступник голови НБУ К.Рожкова в інтересах “Платинум банку”. До посади в НБУ К.Рожкова керувала “Платинум банком”, який належить бізнесмену Борису Кауфману. Навесні 2016 року у “Платинум банку” була гостра потреба у докапіталізації, тому за версією експертів, К.Рожкова вирішила допомогти “Платинум банку” докапіталізуватися за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.

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