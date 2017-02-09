Фонд гарантирования вкладов проигнорировал президентский закон - вкладчики банка "Михайловский"

По их словам, ФГВФЛ не выполняет ни закон "О системе гарантирования вкладов физлиц", ни закон Президента о возмещении средств вкладчикам банка "Михайловский", которые по сути являются аналогичными.

"Закон Президента, по сути, был нужен вкладчикам банка "Михайловский". Все вкладчики и так попадали под выплаты по закону Украины ("О системе гарантирования вкладов" - ред.).

Наши деньги находились на текущих счетах или на депозите "Первое знакомство". Для того, чтобы прикрыть Гонтареву, был придуман закон Порошенко... Все было сделано для того, чтобы оправдать неправомерные действия НБУ, который по непонятным основаниям объявил ликвидацию банка "Михайловского", - отметила вкладчик банка "Михайловский" Карина.

Вкладчики "Михайловского" отметили, что к экс-руководству банка они претензий не имеют. Зато призывают привлечь к ответственности руководство и куратора НБУ (который до признания банка неплатежеспособным находился постоянно в "Михайловском" и контролировал его деятельность).

"Ответственность должна понести Е.Рожкова (заместитель главы НБУ - ред.). Она тогда руководила банковским наблюдательным советом. Был также куратор банка "Михайловский" Александров, которого тоже почему-то не привлекли к ответственности. Зато получилось так, что виновными стали люди, которые принесли деньги в банк. По моему мнению, Дорошенко (экс-председатель правления "Михайловского" - ред.) в данной ситуации сделали "козлом отпущения". И я думаю, что в суде его оправдают. У нас к нему претензий нет", - сказала Карина.

Вкладчики также отметили, что обещанные нардепами изменения в президентский закон так никто и не внес.

"Закон написан таким образом, что он разделяет на "грешных" и "праведных". То есть одни подпадают под закон, а другие не подпадают. Когда принимался закон Президента, то с депутатами был разговор и говорили, что будут внесены изменения в закон, дополнения, чтобы учесть всех вкладчиков, но пока этого не произошло", - отметил вкладчик Григорий.

Вкладчики требуют уволить руководство Фонда гарантирования вкладов, которое грубо и безнаказанно нарушает законодательство Украины. ФГВФЛ не выплатил средства даже бойцу АТО, который хранил свои деньги в банке, пока воевал в прифронтовой зоне.

"Нужно полностью сменить руководство Фонда гарантирования, которое игнорирует нормы Конституции. Я защищаю вкладчиков с 2014 года. У меня выигранные суды, но Фонд гарантирования вкладов игнорирует эти решения. Это преступная организация", - подчеркнул юрист Вячеслав, который защищает права вкладчиков банка "Михайловский".

Он также считает, что преследование экс-главы банка И.Дорошенко необоснованно.

"В банке отдельно глава правления не принимает решения. Есть правление, есть наблюдательный совет, И.Дорошенко выполнял решения правления. Он выполнял свои должностные обязанности. Я не исключаю, что у И.Дорошенко есть грехи, за которые его можно привлечь к ответственности, но именно это обстоятельство с банком "Михайловский" - нет здесь криминала со стороны Дорошенко", - сказал он.

По словам главы ОО "Союз вкладчиков банка "Михайловский" Олега Мосина, митинги вкладчиков банка будут продолжаться до тех пор, пока Фонд гарантирования вкладов не выплатит всем до единого вкладчикам банка их средства.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. По информации экспертов, руководство банка не нарушало действующего законодательства, а банк был способен и в дальнейшем выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как ранее сообщал УНН, эксперты банковского рынка предполагают, что ликвидацию банка "Михайловский" организовала заместитель главы НБУ Е.Рожкова в интересах "Платинум банка". До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банк", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года в "Платинум банке" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банку" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".