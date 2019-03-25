Фонд гарантування вкладів продовжив строки ліквідації чотирьох банків

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 березня 2019 року № 623 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ “Укрбізнесбанк” строком на один рік з 24 квітня 2019 року до 23 квітня 2020 року включно. ПАТ “Банк “Софійський” строком на один рік з 25 квітня 2019 року до 24 квітня 2020 року включно. ПАТ “Банк Петрокоммерц-Україна” строком на один рік з 22 квітня 2019 року до 21 квітня 2020 року включно. ліквідації ПАТ “Укрінбанк” строком на один рік з 23 березня 2019 року до 22 березня 2020 року включно.

Ліквідацію банку "Петкоммерц-Україна" і повноваження ліквідатора Олександра Тимоніна продовжили з 22 квітня 2019 року до 21 квітня 2020 року включно.

Термін ліквідації Укрбізнесбанку і повноваження його ліквідатора Ірини Стрюкової продовжено з 24 квітня 2019 року до 23 квітня 2020 року.

Ліквідація банку Софіївський перенесена на 24 квітня 2020 року. На такий же термін продовжили і повноваження ліквідатора банку Олександра Курінного.

Нагадаємо, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення, яким продовжила строк здійснення процедури ліквідації “КБ “Експобанк”.



