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Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации четырех банков

Киев • УНН

 • 11077 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок осуществления процедуры ликвидации четырех украинских банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов продлил сроки ликвидации четырех банков

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 21 марта 2019 № 623 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО "Укрбизнесбанк" сроком на один год с 24 апреля 2019 года до 23 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк" Софийский" сроком на один год с 25 апреля 2019 года до 24 апреля 2020 года включительно. ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" сроком на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно. Ликвидации ПАО "Укринбанк" сроком на один год с 23 марта 2019 года до 22 марта 2020 года включительно.

Ликвидации банка "Петкоммерц-Украина" и полномочия ликвидатора Александра Тимонина продлили с 22 апреля 2019 до 21 апреля 2020 включительно.

Срок ликвидации Укрбизнесбанку и полномочия его ликвидатора Ирины Стрюковой продлен с 24 апреля 2019 до 23 апреля 2020 года.

Ликвидация банка Софиевский перенесена на 24 апреля 2020 года. На такой же срок продлили и полномочия ликвидатора банка Александра Куренной.

Напомним, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение, которым продлила срок осуществления процедуры ликвидации "КБ" Экспобанк".

Украинские Национальные Новости

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