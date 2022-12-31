Фонд держмайна в цьому році провів 193 аукціони в рамках малої приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Фонд державного майна впродовж 2022 року провів 193 аукціони з продажу держмайна в межах малої приватизації. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає УНН.
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«Учора закінчилися останні в цьому році аукціони. Проведено 193 приватизаційні аукціони, 973 учасники. Це з приводу продажу. Загалом попередньо очікувалося 2,2 мільярда гривень, зараз до державного бюджету надійшло 1,7 млрд, тобто десь іще півмільярда гривень надійде на початку року», – повідомив Немчінов.
Також він додав, що у 2022 році було проведено 1193 аукціони щодо оренди державного майна, в них взяли участь 1562 підприємці. Очікувані надходження після укладання всіх договорів становлять 1,6 млрд грн.
На початку наступного року на приватизацію виставлять ДП "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" зі стартовою ціною 60 млн грн, а також обʼєкти у Чернівцях, на Одещині, Волині та Київщині.
Нагадаємо
Протягом вересня-листопада Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів малої приватизації на Прозорро.Продажі. Загальна сума переможних торгів - 1,8 млрд грн. З них 1 мільярд вже надійшов в український бюджет.