Фонд госимущества в этом году провел 193 аукциона в рамках малой приватизации

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«Вчера закончились последние в этом году аукционы. Проведено 193 приватизационных аукциона, 973 участника. Это по поводу продаж. В общей сложности предварительно ожидалось 2,2 миллиарда гривен, сейчас в государственный бюджет поступило 1,7 млрд, то есть где-то еще полмиллиарда гривен поступит в начале года», – сообщил Немчинов.

Также он добавил, что в 2022 году было проведено 1193 аукциона по аренде государственного имущества, в них приняли участие 1562 предпринимателя. Ожидаемые поступления после заключения всех договоров составляют 1,6 млрд грн.

В начале следующего года на приватизацию выставят ГП "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" со стартовой ценой 60 млн грн, а также объекты в Черновцах, на Одесщине, Волыни и Киевщине.

Напомним

В течение сентября-ноября Фонд госимущества провел более 120 аукционов малой приватизации на Прозорро. Общая сумма победных торгов – 1,8 млрд грн. Из них 1 миллиард уже поступил в украинский бюджет.



