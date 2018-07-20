Фонд держмайна поклав край "чорним" угодам з оподатковуваним майном

“Нова єдина база звітів про оцінку та модуль електронного визначення оціночної вартості уже працює. Фонд спільно з оціночною, нотаріальною спільнотою добилися введення в дію цієї нової системи. Все це робиться для того, аби покласти край „чорним“ угодам з оподатковуваним рухомим чи нерухомим майном, через що держава втрачала щороку до 2 млрд гривень податків”, — написав Трубаров.

Як пояснив він, нова система працює так, що будь-який звіт про оцінку, який не відповідає закладеним індикативам того чи іншого регіону, території, не буде прийматися базою. Водночас оцінювачі мають право звернутися до Фонду держмайна з апеляцією. І якщо фахівці дадуть позитивну рецензію, то звіт до бази можна буде внести.

“За два дні роботи нової системи неприйнятно 10% з поданих звіт. Причина — занижена оцінка”, — додав очільник Фонду.

Довідка УНН.

Єдина база звітів про оцінку — інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності).

Нагадаємо, у 2017 році Фонд державного майна приватизував 156 об’єктів.