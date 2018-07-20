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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36942 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123514 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168686 просмотра

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Фонд госимущества положил конец "черным" соглашениям с налогооблагаемым имуществом

Фонд госимущества положил конец "черным" соглашениям с налогооблагаемым имуществом

Киев  •  УНН

 • 8858 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Новая единая база отчетов об оценке позволяет исключить сомнительные сделки с налогооблагаемым имуществом. Об этом сообщил в Facebook глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН.

“Новая единая база отчетов об оценке и модуль электронного определения оценочной стоимости уже работает. Фонд совместно с оценочным, нотариальным сообществом добились введения в действие этой новой системы. Все это делается для того, чтобы положить конец „черным“ соглашениям с налогооблагаемым движимым или недвижимым имуществом, из-за чего государство теряло ежегодно до 2 млрд гривен налогов”, — написал Трубаров.

Как пояснил он, новая система работает так, что любой отчет об оценке, который не соответствует заложенным индикативам того или иного региона, территории, не будет приниматься базой. В то же время оценщики имеют право обратиться в Фонд госимущества с апелляцией. И если специалисты дадут положительную рецензию, то отчет можно будет внести в базу.

“За два дня работы новой системы непринято 10% из поданных отчетов. Причина — заниженная оценка”, — добавил глава Фонда.

Справка УНН.

Единая база отчетов об оценке — информационно-телекоммуникационная система, в состав которой входят база данных и модуль электронного определения оценочной стоимости (с целью проверки стоимости объектов налогообложения, внесенной субъектом оценочной деятельности).

Напомним, в 2017 году Фонд государственного имущества приватизировал 156 объектов.

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