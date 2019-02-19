Фокуси Фукса з надрами України залишилися поза увагою НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро не зацікавилося фактом втрати державою контролю над українськими газовими родовищами на користь олігарха РФ, передає УНН.
Наприкінці минулого року державна компанія "Надра України" відмовилася від 33% у компанії "Іст Юроуп Петролеум" російського олігарха Павла Фукса.
Зробила вона це добровільно й без зайвого розголосу, вважаючи подальшу участь "неприбутковою".
Передноворічний подарунок від "Надра України" отримала компанія "Авант Трейд Лімітед" з орбіти того самого Фукса.
Копію рішення та суму угоди про продаж частки НАК "Надра України" утаємничила.
Оскільки угода за всіма ознаками могла завдати реальної шкоди інтересам суспільства, УНН запитав у НАБУ, що планують робити детективи для захисту інтересів держави. Як виявилося - нічого, оскільки Бюро про цей факт поки що ніхто не поінформував.
"Звернення щодо законності продажу НАК "Надра України" частки в компанії "East Europe Petroleum" до детективів Національного антикорупційного бюро України не надходили. Відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективами Національного бюро не вносились", - повідомило НАБУ у відповідь на запит УНН.
Скандальна історія про продаж частки НАК російському олігарху набула широкого розголосу у пресі. А чинне законодавство передбачає можливість внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування на підставі публікації у ЗМІ.
Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс у суспільстві. За часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.
Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, георозвідки та інше.
Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися невдовзі "Іст Юроуп Петролеум".
ЗМІ не раз констатували післямайданні успіхи компанії у газодобувній сфері.
Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу контролює міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").
Примітний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, в якому зазначено, що НАК "Надра України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "Іст Юроуп Петролеум" і навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів.
І ось, 31 грудня, в останній день 2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра України" вийшла зі складу засновників "Іст Юроуп Петролеум" (Голден Деррік), а замість держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед".
Як тільки інформація просочилася у ЗМІ, в НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю подальшого перебування у частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби.