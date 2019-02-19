Фокуси Фукса з надрами України залишилися поза увагою НАБУ

Наприкінці минулого року державна компанія "Надра України" відмовилася від 33% у компанії "Іст Юроуп Петролеум" російського олігарха Павла Фукса.

Зробила вона це добровільно й без зайвого розголосу, вважаючи подальшу участь "неприбутковою".

Передноворічний подарунок від "Надра України" отримала компанія "Авант Трейд Лімітед" з орбіти того самого Фукса.

Копію рішення та суму угоди про продаж частки НАК "Надра України" утаємничила.

Оскільки угода за всіма ознаками могла завдати реальної шкоди інтересам суспільства, УНН запитав у НАБУ, що планують робити детективи для захисту інтересів держави. Як виявилося - нічого, оскільки Бюро про цей факт поки що ніхто не поінформував.

"Звернення щодо законності продажу НАК "Надра України" частки в компанії "East Europe Petroleum" до детективів Національного антикорупційного бюро України не надходили. Відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективами Національного бюро не вносились", - повідомило НАБУ у відповідь на запит УНН.

Скандальна історія про продаж частки НАК російському олігарху набула широкого розголосу у пресі. А чинне законодавство передбачає можливість внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування на підставі публікації у ЗМІ.

Нагадаємо, чому ця ситуація викликала такий резонанс у суспільстві. За часів міністра екології Едуарда Ставицького, який втік слідом за Віктором Януковичем, під його егідою було створено компанію "Голден Деррік" за принципом приватно-державного партнерства.

Частка держави там становила 33%, інвестиції з бюджету становили 11 млн грн. Крім прямих інвестицій приватна компанія використовувала ресурси держави: ліцензії, георозвідки та інше.

Після втечі Ставицького компанія, а точніше ті 67%, які посередньо належали екс-чиновнику, були перепродані російському олігархові Павлу Фуксу, і компанія стала називатися невдовзі "Іст Юроуп Петролеум".

ЗМІ не раз констатували післямайданні успіхи компанії у газодобувній сфері.

Держгеослужба, наприклад, видала Фуксу в один день 16 ліцензій, всього у компанії - 19. При цьому Держгеослужба контролює НАК "Надра України", а Держгеослужбу контролює міністр екології Остап Семерак ("Народний фронт").

Примітний у всій цій історії і звіт Держаудитслужби, в якому зазначено, що НАК "Надра України" повністю усунулася від контролю за госпдіяльністю "Іст Юроуп Петролеум" і навіть не вимагала від них публічних фінансових звітів.

І ось, 31 грудня, в останній день 2018 року, в Державному реєстрі юридичних осіб з'являється запис про те, що НАК "Надра України" вийшла зі складу засновників "Іст Юроуп Петролеум" (Голден Деррік), а замість держустанови зайшла компанія з орбіти того ж Фукса "Авантр Трейд Лімітед".

Як тільки інформація просочилася у ЗМІ, в НАК "Надра України" свій вчинок пояснили безперспективністю подальшого перебування у частці і неможливістю контролювати госпдіяльність компанії, що, як уже було сказано, прямо суперечить даним Держаудитслужби.