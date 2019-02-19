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Фокусы Фукса с недрами Украины остались без внимания НАБУ

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро не заинтересовалось фактом потери государством контроля над украинскими газовыми месторождениями в пользу олигарха РФ, передает УНН.

В конце прошлого года государственная компания "Надра Украины" отказалась от 33% в компании "Ист Юроуп Петролеум" российского олигарха Павла Фукса.

Сделала она это добровольно и без лишней огласки, считая дальнейшее участие "неприбыльным".

Предновогодний подарок от "Надра Украины" получила компания "Авант Трейд Лимитед" с орбиты того же Фукса.

Копию решения и сумму соглашения о продаже доли НАК "Надра Украины" скрыла.

Поскольку соглашение по всем признакам могло нанести реальный вред интересам общества, УНН спросил НАБУ, что планируют делать детективы для защиты интересов государства. Как оказалось - ничего, поскольку Бюро об этом факте пока никто не проинформировал.

"Обращение о законности продажи НАК "Надра Украины" доли в компании "East Europe Petroleum" к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины не поступали. Информация по данному факту в Единый реестр досудебных расследований детективами Национального бюро не вносились", - сообщил НАБУ в ответ на запрос УНН.

Скандальная история о продаже доли НАК российскому олигарху получила широкую огласку в прессе. А действующее законодательство предусматривает возможность внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования на основании публикации в СМИ.

Напомним, почему эта ситуация вызвала такой резонанс в обществе. При министре экологии Эдуарде Ставицком, который бежал вслед за Виктором Януковичем, под его эгидой была создана компания "Голден Деррик" по принципу частно-государственного партнерства.

Доля государства там составляла 33%, инвестиции из бюджета составили 11 млн грн. Кроме прямых инвестиций частная компания использовала ресурсы государства: лицензии, георазведки и прочее.

После побега Ставицкого компания, а точнее те 67%, которые непосредственно принадлежали экс-чиновнику, были перепроданы российскому олигарху Павлу Фуксу, и компания стала называться вскоре "Ист Юроуп Петролеум".

СМИ не раз констатировали послемайданные успехи компании в газодобывающей сфере.

Госгеослужба, например, выдала Фукса в один день 16 лицензий, всего у компании - 19. При этом Госгеослужба контролирует НАК "Надра Украины", а Госгеослужбу контролирует министр экологии Остап Семерак ("Народный фронт").

Примечателен во всей этой истории и отчет Госаудитслужбы, в котором указано, что НАК "Надра Украины" полностью устранилась от контроля за хоздеятельностью "Ист Юроуп Петролеум" и даже не требовала от них публичных финансовых отчетов.

И вот, 31 декабря, в последний день 2018 года, в Государственном реестре юридических лиц появляется запись о том, что НАК "Надра Украины" вышла из состава учредителей "Ист Юроуп Петролеум" (Голден Деррик), а вместо госучреждения зашла компания с орбиты того же Фукса "Авантр Трейд Лимитед".

Как только информация просочилась в СМИ, в НАК "Надра Украины" свой поступок объяснили бесперспективностью дальнейшего пребывания в доле и невозможностью контролировать хоздеятельность компании, что, как уже было сказано, прямо противоречит данным Госаудитслужбы.

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