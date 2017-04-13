Флора і фауна зони відчуження через 31 рік після аварії на ЧАЕС - відеорепортаж

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Наприкінці квітня виповнюється 31 рік, як стався вибух на реакторі ЧАЕС. Кореспондент УНН побував неподалік Рудого лісу, який прийняв на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час катастрофи у 1986 році, та дізнався, хто зараз населяє зону відчуження.

За словами вчених, сосна, якою був засаджений ліс, загинула через великі дози радіації.

“Вперше я тут побував у 1986 році і для мене “зона” (відчуження - ред.) дуже добре знайома. У перші роки після катастрофи Рудий ліс досліджувати було дуже складно через великий рівень забруднення, тут можна було знаходитися тільки лічені хвилини. Ті дерева, які були старші, ще довго стояли. На території після дерев, які розпалися внаслідок вибуху, виріс новий ліс. Тут можна побачити і березу, вільху, осику”, - розповів заступник директора з науки Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки Сергій Гащак.

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Також, за словами нинішніх працівників зони відчуження і вчених, які стежать за станом території, більшість тварин, які мешкали тут до катастрофи, загинули або покинули заражені землі. На місце цих тварин прийшли представники інших видів, і навіть представники фауни, занесені в Червону книгу.

“У Рудому лісі можна побачити сліди лося, козулі, коня Пржевальського. Звичайно ж, тут можна побачити і хижаків: вовк, рись і багато інших. Ось буквально годину тому я прогнав зайця, який попався під ноги. На рахунок ведмедя ситуація складна. Зустріч з ним в “зоні” не виключається, але ймовірність того, що він буде тут жити постійно, дуже невисока, оскільки тут не дуже сприятливі умови для нього”, - додав С.Гащак.

Також науковці розповіли, що жоден вид тварин не має природного дозиметра, який би міг попередити їх про зараження радіацією, тому вони продовжують жити у зоні відчуження з усіма наслідками радіаційного опромінення.

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