Флора и фауна зоны отчуждения через 31 год после аварии на ЧАЭС - видеорепортаж

По словам ученых, сосна, которой был засажен лес, погибла через большие дозы радиации.

"Впервые я здесь побывал в 1986 году и для меня "зона" (отчуждения - ред.) очень хорошо знакома. В первые годы после катастрофы Рыжий лес исследовать было очень сложно из-за большого уровня радиационного загрязнения, здесь можно было находиться только считанные минуты. Те деревья, которые были старше, еще долго стояли. На территории после деревьев, которые распались в результате взрыва, вырос новый лес. Здесь можно увидеть и березу, ольху, осину", - рассказал заместитель директора по науке Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности Сергей Гащак.

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Также, по словам нынешних работников зоны отчуждения и ученых, которые следят за состоянием территории, большинство животных, которые жили здесь до катастрофы, погибли или покинули зараженные земли. На место этих животных пришли представители других видов, а также представители фауны, занесенные в Красную книгу.

"В Рыжем лесу можно увидеть следы лося, косули, лошади Пржевальского. Конечно же, здесь можно увидеть и хищников: волк, рысь и многие другие. Вот буквально час назад я прогнал зайца, который попался под ноги. Насчет медведя ситуация сложная. Встреча с ним в "зоне" не исключается, но вероятность того, что он будет здесь жить постоянно, очень невысока, поскольку здесь не очень благоприятные условия для него", - добавил С.Гащак.

Также ученые рассказали, что ни один вид животных не имеет естественного дозиметра, который бы мог предупредить их о заражении радиацией, поэтому они продолжают жить в зоне отчуждения со всеми последствиями радиационного облучения.