Флешмоб за участі дітей "дощу" пройшов у Тернополі
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Театральному майдані у Тернополі діти і дорослі створили пазли і випустили в повітря блакитні кульки,- передає кореспондент УНН.
Організатори дійства, ГО Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами. До Акції долучились діти з хореографічної студії, небайдужі містяни і близько 15 патрульних поліції міста.
Батьки і близько 30 дітей з особливими потребами танцювали і співали. А всі учасники флешмобу домовились зустрічатись щороку, у День розповсюдження інформації про аутизм, 2 квітня.
Нагадаємо, 2 квітня велопробіг пройшов у Тернополі.