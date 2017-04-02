Флешмоб за участі дітей "дощу" пройшов у Тернополі

Організатори дійства, ГО Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами. До Акції долучились діти з хореографічної студії, небайдужі містяни і близько 15 патрульних поліції міста.

Батьки і близько 30 дітей з особливими потребами танцювали і співали. А всі учасники флешмобу домовились зустрічатись щороку, у День розповсюдження інформації про аутизм, 2 квітня.

Нагадаємо, 2 квітня велопробіг пройшов у Тернополі.