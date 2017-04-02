Флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44738 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103485 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159016 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117559 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112952 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154217 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе

Флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе

Киев  •  УНН

 • 13923 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Театральной площади Тернополя, дети и взрослые создали пазлы и выпустили в воздух голубые шарики, - передает корреспондент УНН.

Организаторы действа, ОО Центр развития детей с аутизмом и другими расстройствами. К акции присоединились дети из хореографической студии, неравнодушные горожане и около 15 патрульных полиции города.

Родители и около 30 детей с особыми потребностями танцевали и пели. А все участники флешмоба договорились встречаться каждый год, в День распространения информации об аутизме, 2 апреля.

Напомним, 2 апреля велопробег прошел в Тернополе .

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