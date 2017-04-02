Флешмоб с участием детей "дождя" прошел в Тернополе

Организаторы действа, ОО Центр развития детей с аутизмом и другими расстройствами. К акции присоединились дети из хореографической студии, неравнодушные горожане и около 15 патрульных полиции города.

Родители и около 30 детей с особыми потребностями танцевали и пели. А все участники флешмоба договорились встречаться каждый год, в День распространения информации об аутизме, 2 апреля.

Напомним, 2 апреля велопробег прошел в Тернополе .